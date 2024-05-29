Також там розповіли, чи можуть у ЦНАП видати повістку після оновлення даних.

В Україні триває мобілізація і військовозобов'язані мають менше двох місяців, щоб оновити свої дані. Зараз це можна зробити у ТЦК, через ЦНАП та застосунок "Резерв+".

Директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай розповіла "РБК-Україна", що у ЦНАП можна внести не всі дані - деякі з них не належать до повноважень.

"З таких питань треба звертатися вже в територіальні центри комплектування. Коли людина оновила дані, то побачила відображення відомостей про неї, і ця інформація може бути не повною. Наприклад, є бронювання, але дані про це відсутні, то відділ кадрів, який його бронював, при наступній звірці по документах в ТЦК звертає увагу на це. І така інформація вноситься, а через день-два вона відобразиться в системі", - зазначила посадовець.

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Також у неї спитали, чи видають повістки тим, хто оновив дані через ЦНАП. Шамрай заспокоїла, що після оновлення військовозобов'язаними даних при особистому прийомі цього не відбувається.

"Хочу підкреслити, що повістки видає тільки ТЦК. І відправляти на ВЛК теж можуть виключно тільки територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Нам як ЦНАПам таких повноважень не надавали. Оновлення даних військовозобов'язаних – це нова функція й для самих ЦНАПів. Раніше в цих установах військовозобов'язані дані не оновлювали, і це можна було зробити тільки в ТЦК і СП. Але я наголошую, що оновлення даних – це лише одна із функцій ЦНАПів. Тим часом ми надаємо 450 видів різних адміністративних послуг, і ми не припиняємо їх надавати й зараз", - підсумувала вона.

Оновлення даних військовозобов'язаного

За останніми підрахунками, через застосунок "Резерв+" свої дані оновили станом понад 1,1 млн військовозобов’язаних. Після завершення 60-денного терміну ті, хто не встиг це зробити, почнуть отримувати повістки по пошті.

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин пояснив, чи впливає військово-облікова спеціальність на призов до армії, а також розповів, що означають статуси у "Резерв+".

Як писав УНІАН, військовозобов'язані мають 14 днів з моменту підписання повістки для візиту в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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