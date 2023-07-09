Україна офіційно подала запит на прискорену процедуру членства в НАТО ще у вересні 2022 року.

Україна може стати членом Альянсу ще до того, як здобуде перемогу над російськими окупантами, оскільки формальне закінчення війни не є жорсткою умовою вступу України до НАТО.

Про це заявив колишній помічник глави Пентагону зі зв'язків з НАТО, провідний експерт програми трансатлантичної безпеки Центру нової американської безпеки (CNAS) у Вашингтоні, Джим Таунсенд, повідомляє PAP.

На думку експерта, по-справжньому серйозною гарантією майбутньої безпеки для України може бути лише повноцінне членство в Північноатлантичному альянсі. При цьому відтермінування рішення щодо вступу України до Альянсу на підставі того, що війна з Росією формально не завершена, може спонукати РФ максимально відтягувати визнання її поразки.

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"Кращим варіантом, звичайно, була б повна поразка Росії, але навіть якщо цього не станеться і РФ не визнає поразки після закінчення бойових дій, все одно може скластися ситуація, коли Альянс буде більш схильний прийняти Україну, ніж зараз", – сказав він.

На його думку, від саміту НАТО у Вільнюсі не варто очікувати рішучого кроку щодо запрошення України до Альянсу, проте цілком можна розраховувати на те, що буде конкретизовано її шлях до членства.

Членство України в НАТО

Саміт лідерів НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Україна офіційно подала запит на прискорену процедуру членства в НАТО ще у вересні 2022 року. Українська влада неодноразово підкреслювала, що очікує від саміту лідерів НАТО у Вільнюсі фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

Видання The Telegraph повідомило, що Німеччина планує закликати членів НАТО на саміті у Вільнюсі зосередитися не на пропозиціях щодо членства України в Альянсі, а на певних гарантіях безпеки, які по суті заблокують українське членство.

9 липня 2023 року екс-президент Литви Грібаускайте заявила, що механізм прийому України до НАТО потрібно запускати негайно. Політик назвала "ілюзією" ідею про те, що Кремль і Україна можуть знайти спільну мову на переговорах.

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