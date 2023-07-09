Політик назвала "ілюзією" ідею про те, що Кремль і Україна можуть знайти спільну мову на переговорах.

Процес вступу України в НАТО потрібно запускати в даний час, а не тоді, коли закінчиться війна.

Про це заявила литовський екс-президент Даля Грибаускайте в інтерв’ю Associated Press. Вона пояснила, що процес вступу повинен початися зараз, оскільки очікування закінчення війни дозволяє російському президенту Володимиру Путіну ніколи її не закінчувати. "Якщо ми дійсно дбаємо про безпеку території НАТО, Україна неминуче повинна бути її частиною", – підкреслила екс-президент.

При цьому вона висловила сумнів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі буде ухвалено позитивне для Києва рішення. Вона пояснила це тим, що чимало західних лідерів досі перебувають в омані щодо справжніх намірів Кремля, тому їм бракує політичної волі для відповідної реакції. Крім того, Грибаускайте висловила впевненість, що багато європейців все ще не розуміють прірву в цінностях між РФ і країнами Заходу.

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Політик назвала "ілюзією" ідею про те, що Кремль і Україна можуть знайти спільну мову на переговорах. "Це не просто війна проти України, це похід проти всієї нашої цивілізації. Якщо Україна не здобуде остаточної перемоги на полі бою, Захід опиниться в невизначеності. Агресивні дії проти нього триватимуть десятиліттями", – пояснила вона ситуацію.

Вступ України в НАТО

Напередодні саміту НАТО у Литві риторика щодо приєднання Києва до Альянсу значно активізувалась. Основні західні партнери України заявили, що до закінчення війни мови про вступ не може й бути. Натомість вони запропонують Києву надання гарантій безпеки.

А вчора видання The Telegraph з посиланням на джерело в НАТО повідомило, що Німеччина планує закликати членів НАТО на саміті у Вільнюсі зосередитися не на пропозиціях щодо членства України в Альянсі, а на певних гарантіях безпеки, які по суті заблокують українське членство. Це викликане тим, що Берлін побоюється війни з РФ.

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