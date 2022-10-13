Він переконує, що навіть встиг помітити, як на нього падає ракета.

Журналістам вдалося відшукати чоловіка, який перебував на столичному "мосту Кличка" в той момент, коли по ньому поцілила російська ракета.

Як йдеться в сюжеті ТСН, це - Михайло П'ята. Чоловік щоранку перед роботою гуляє Києвом, скляний міст - це звичний для нього маршрут.

Михайло переконує, що навіть встиг помітити, як на нього падає ракета, але от злякатися не встиг, лише здивувався. Саме Михайло П'ята зробив перше фото решток ракети, бо одразу після вибуху спустився під міст.

Відео дня

"Саме до лавок підійшов, чую такий свист! Повертаюся - звідти летить ракета. Я більше здивувався, ніж злякався. Сам вибух відчув, у мене навіть вухо заклало", - розповів чоловік.

За його словами, неподалік від нього у момент вибуху була ще одна людина, яка його привітала ще з одним "народженням".

Атака на "міст Кличка" 10 жовтня

10 жовтня окупанти влаштували масовану атаку по Україні. Росія випустила понад 80 ракет, одна з яких влучила у скляний пішохідно-велосипедний міст у Києві. Момент вибуху потрапив на відео.

Того ж дня в мережі стало вірусним відео з чоловіком, який дивом уцілів після атаки по скляному мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: