У середньому в Україні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп., до 27,67 грн за літр.

За вихідні з 5 по 8 серпня низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема, продукт у мережах ОККО й WOG здешевшав на 50 і 43 коп./л, до 27,99 і 28,06 грн/л відповідно. На 0,63 грн/л зменшила ціни мережа SOCAR, на 0,74 грн/л – Shell.

У мережі "Укрнафти" автогаз здешевшав на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л.

На 0,15-1 грн/л знизили ціни AMIC, "БРСМ-Нафта", VostokGaz, "Автотранс", Chipo й інші мережі.

У середньому в країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 27,67 грн/л.

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