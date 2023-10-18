Там заявили, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.

Державне бюро розслідувань заявляє, що не несе відповідальності за вчинки колишньої працівниці Держбюро розслідувань Роксолани Москви на гучному весіллі у Львові. Про це повідомляє ДБР.

Зокрема, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян відреагувала на повідомлення про гучне весілля у Львові, в якій фігурувала колишня працівниця ДБР.

"В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена – це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому", – повідомила Сапьян.

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"Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки", – зауважила радниця з комунікацій.

Сапьян також додала, що у період війни в Україні інформаційна безпека є невідмінною складовою загальної безпеки країни.

"Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти – обов’язково звертатися до першоджерела", – сказала Сапьян.

Вона пояснила, що це потрібно робити через те, що деякі медіа для збільшення переглядів опускають важливі відомості, аби додати скандальності новині.

Сапьян також додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.

"Не варто пов’язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят. Це – питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни", – сказала Сапьян.

Скандальне весілля у Львові - деталі

Приблизно один мільйон доларів могло коштувати одруження експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої працівниці Держбюро розслідувань Роксолани Москви.

Світлинами свята у соціальних мережах похизувалась сама наречена. А журналісти видання lviv.media упізнали елітний комплекс неподалік Львова. Його начебто пара орендувала на два дні. Гуляли там депутати, прокурори та податківці. А розважали гостей відомі зірки. Після скандалу молода закрила сторінку в соціальних мережах, а відео зі святкування уже недоступне.

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