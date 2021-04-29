Бюро провело обшуки на низці вітчизняних підприємств у рамках провадження про постачання ЗСУ неякісної техніки.

Державне бюро розслідувань провело обшуки на низці підприємств у Києві та інших областях у рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та за завищеними цінами.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомила прес-служба ДБР.

Читайте такожНовий сюжет про розкрадання в "оборонці": у ГПУ відреагували на закиди щодо хабарництва (відео)Зокрема, слідчі дії проведено на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та в підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс".

За даними досудового розслідування, ці підприємства упродовж 2015-2019 років уклали з Міноборони контракти на постачання до Збройних сил України військових автомобілів, обладнання та надання послуг з обслуговування агрегатів військових кораблів.

Йдеться про постачання понад 300 медичних автомобілів "Богдан 2251", понад 800 автомобілів підвищеної прохідності "Богдан (МАЗ) 63172", а також проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлю малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інше.

"У ході досудового слідства вивчаються обставини щодо перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, яке пов’язане із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачанням до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів", - повідомили в ДБР.

Зазначені слідчі дії пов’язані із ненаданням суб’єктами господарювання необхідної документації.

Що цьому передувало

У лютому 2019 року сайт Bihus.info опублікував інформацію про те, що Олег Гладковський разом із сином Ігорем був причетний до корупційних схем із закупівлі російських запчастин для української військової техніки.

П'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського між першим та другим турами президентських виборів 2019 року.

Влітку 2020 року прокурори САП і детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі Олега Гладковського. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі на понад 10,62 млн грн.

22 квітня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Ігоря Гладковського.

28 квітня з'явилася інформація, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки на підприємствах ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс".

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Автор: Інна Андаліцька