Одну з вулиць перейменують на честь Сім’ї Глодана, іншу – на честь командира бригади ім. Лицарів Зимового Походу Віталія Гуляєва.

В Одесі хочуть перейменувати десятки вулиць, в тому числі на честь українських героїв. Також, можливо, приберуть в історичному центрі монумент російському поету Олександру Пушкіну. Сьогодні, 29 липня, у соціальних мережах з’явилася фотокопія розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, яким він затверджує перейменування низки топонімів.

Зокрема, згідно з його розпорядженням від 26 липня "Про перейменування об’єктів топонімії у населених пунктах Одеської області", проспект Добровольського стане проспектом Князя Володимира Великого, в історичному центрі площа Думська, де знаходиться мерія Одеси, отримає назву Біржова.

Бульвар, названий на честь сатирика Михайла Жванецького, стане бульваром Військово-морських сил, а вулиця Ільфа і Петрова стане вулицею на честь Сім’ї Глодан – родини одеського пекаря, яка мешкала у ЖК "Тірас". У квітні 2022 року через ракетний удар РФ у квартирі загинули дружина Юрія Глодана, маленька донечка та теща. Юрій, який під час удару був відсутній вдома, згодом пішов на фронт, де теж загинув.

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Також вулиця контр-адмірала Луніна перейменують на честь командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Віталія Гуляєва, який загинув у 2022 році. Вулиця Леваневського отримає назву "Січових стрільців", Льва Толстого – режисерки Кіри Муратової, Паустовського – 28-ї бригади, Пушкінська стане Італійською (історична назва), площа Толбухіна – Трибуни героїв, площу Льва Толстого хочуть назвати на честь Менделя Сфорима - єврейського письменника, який вважається основоположником сучасної світської літератури мовою їдиш (роки життя - 1835-1917). У місті повинні з’явитися вулиці Олександра Кошиці, Олексія Маркевича, Павла Зеленого, Миколи Савича тощо.

Як зазначив активіст Дем’ян Ганул, в Одесі "нарешті почали" перейменовувати вулиці на честь українських героїв.

"Ці перейменування, титанічна робота багатьох людей… Я дякую кожному, хто дотичний до перейменування одеських вулиць, попереду ще багато роботи. Українська Одеса скоро буде активно прощатися з минулим, яке хоч якось повʼязане з Росією", - написав він.

Активіст додав, що в Одесі зокрема буде вулиця на честь його друга Ярослава Баіса (зараз – Володимира Висоцького), який загинув під час теракту в Оленівці.

Він також запевняє, що, за його даними, згодом в історичному центрі можуть прибрати монумент російському письменнику Олександру Пушкіну. Цей великий пам’ятник знаходиться на Приморському бульварі, він споруджений у 1887-1889 роках коштом, пожертвуваним одеситами. Пам'ятник є погруддям поета, поміщений на високий квадратний в перерізі п'єдестал з граніту.

Перейменування вулиць в Одесі

Нагадаємо, раніше в Одесі вирішили перейменувати декілька вулиць та площу, на якій був монумент російської імператриці Катерини II. Зокрема, на засіданні міської історико-топонімічної комісії було продовжено обговорення питань перейменування топонімів в Одесі.

Члени комісії рекомендували перейменувати Катерининську вулицю та Катерининську площу - на вулицю та площу Європейські.

Також комісією були прийняті рекомендації щодо перейменування вулиці Жуковського на вулицю Лесі Українки тощо.

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