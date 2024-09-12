Власником майна на узбережжі є дружина члена ради директорів промислової компанії РФ АТ "Корпорація "Тактическое ракетное вооружение".Власником майна на узбережжі є дружина члена ради директорів промислової компанії РФ АТ "Корпорація "Тактическое ракетное вооружение".

В Одесі через посередника намагалися продати елітну нерухомість, яка належить родині колишнього заступника міністра оборони Російської Федерації Михайла Дмітрієва, що перебуває під санкціями через підтримку агресії РФ. Суд заарештував квартиру, ЇЇ передано в управління АРМА.

Як повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури, наразі передано в АРМА арештоване майно російського військового діяча, яке він намагався незаконно продати за 1,5 млн доларів.

За даними слідства, згаданий високопоставлений російський військовий діяч активно підтримує агресивну політику РФ щодо України. Раніше він обіймав посади заступника міністра оборони та голови комітету з військово-технічного співробітництва, а нині є членом ради директорів оборонної корпорації та державним радником при міністерстві оборони РФ.

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"У грудні 2023 року українська влада внесла його до санкційного списку за причетність до підтримки російської збройної агресії проти України. У межах цих санкцій було заблоковано всі його активи на території України, обмежено можливість проведення торгових операцій, а також заборонено передачу прав на інтелектуальну власність", - йдеться у повідомленні.

Санкційні заходи включали блокування спроби виведення грошових активів з України.

Водночас за допомогою посередника він спробував продати елітну квартиру в Одесі за 1,5 млн доларів США. Нерухомість - дворівневий пентхаус площею у 1012,6 кв. м – знаходиться на морському узбережжі Одеси, та оформлена на дружину цього підсанкційного діяча. Квартира арештована рішенням Київського районного суду Одеси у квітні 2024 року з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання виведенню активів за межі країни.

Уточнюється, що розслідування проводиться за ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу тощо).

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, йдеться за колишнього заступника міністра оборони Російської Федерації Михайла Дмітрієва. Наразі він - діючий член ради директорів промислової компанії РФ АТ "Корпорація "Тактическое ракетное вооружение", державний радник Міністерства оборони РФ 1-го класу, який доданий до санкційного списку України у зв’язку з підтримкою збройної агресії РФ.

Елітне майно росіян за кордоном

Нагадаємо, відомі пропагандисти Російської Федерації, які називають себе патріотами Росії, володіють шалено дорогою нерухомістю на батьківщині та за кордоном. Так, у розслідуванні "Можем объяснить" зазначається, що 10 відомих телепропагандистів володіють нерухомістю на 2,5 млрд рублів. Серед них - "улюблена ведуча Путіна" - так називають беззмінну ведучу програми "Время" 58-річну Катерину Андрєєву. Вона схвалила напад Росії на Україну, виступала за підвищення пенсійного віку, а також критикувала неузгоджені мітинги в РФ, ігноруючи надумані приводи цих заборон.

У телеведучого Володимира Соловйова - "будиночки" в Італії, кілька гігантських квартир у Москві, 600-метрової будинок в елітному підмосковному селі Переделки (такий маєток може коштувати до 500 млн рублів), 3-поверхова дача в селищі "Мічуринець". За даними розслідувачів, дружина пропагандиста - Ельга Сепп - також володіє 84-метровою квартирою тощо.

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