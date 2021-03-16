У селі Кубей Болградського району Одеської області громадські діячі виявили велике мозаїчне зображення Володимира Ульянова (Леніна) на стіні в приміщенні місцевого клубу.
Про це в Facebook повідомили представники проекту "Декомунізація. Україна".
Читайте такожСуддя Стерненка встановив біля свого дому бюсти Сталіна і Леніна-журнал (фото)
"Ось таке зображення знаходиться всередині клубу в селі Кубей Одеської області. Направили звернення з вимогою демонтажу", - сказано в заяві.
Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна. Громадські діячі оприлюднили його фотографію.
У коментарях прихильники вищеназваного проекту пропонують переробити це мозаїчне зображення в героя американського фільму"Доктор Стрендж".
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У селі Одеської області відмовляються знести останній в регіоні пам'ятник Леніну
- В Одеській області активісти виявили ще два недемонтованих пам'ятника Леніну
- "Пляшки пива під постаментом": двом останнім "Ленінам" на Одещині винесли " вирок"
- В Одеській області демонтували" передостанній " пам'ятник Леніну (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram