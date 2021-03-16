Користувачі соцмереж пропонують переробити зображення вождя пролетаріату на доктора Стренджа з американського фантастичного фільму.

У селі Кубей Болградського району Одеської області громадські діячі виявили велике мозаїчне зображення Володимира Ульянова (Леніна) на стіні в приміщенні місцевого клубу.

Про це в Facebook повідомили представники проекту "Декомунізація. Україна".

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"Ось таке зображення знаходиться всередині клубу в селі Кубей Одеської області. Направили звернення з вимогою демонтажу", - сказано в заяві.

Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна. Громадські діячі оприлюднили його фотографію.

У коментарях прихильники вищеназваного проекту пропонують переробити це мозаїчне зображення в героя американського фільму"Доктор Стрендж".

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Автор: Лариса Козова