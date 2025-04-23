За словами Стефанчука, держава має забезпечити справедливий підхід до тих, хто служить на передовій.

Демобілізація під час війни загрожує Україні втратою державності. Водночас держава має забезпечити справедливий підхід до тих, хто служить на передовій. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю "Громадському радіо".

Зокрема, він наголосив, що не знає жодної країни, яка під час війни проводила б демобілізацію. Єдиний приклад - Українська Народна Республіка у 1919 році.

"Результат цього ми також знаємо. Тоді ми втратили на великий період нашу українську державність. Що стосується інших видів - я абсолютно погоджуюся, що це нестерпно важко - 4 роки підряд бути на першій лінії й вести постійно бій проти країни-агресора", - заявив Стефанчук.

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За його словами, водночас держава має забезпечити справедливий підхід до тих, хто служить на передовій. Йдеться про ротації, відпустки, грамотну організацію процесів. І, як він зазначив, у цьому напрямку вже ведеться робота.

"І тому ми очікуємо відповідних рішень від ЗСУ. Вони повинні прийти та сказати: "друзі, ми плануємо отак і так". Якщо для цього потрібен закон, Рада буде його розглядати, але я чомусь думаю, що тут дуже багато речей… У нас по будь-якому питанню всі хочуть підстрахуватися законом, але це теж неправильно", - вважає спікер ВР.

Він наголосив, що не всі питання мають вирішуватися законом - є Конституція, яка чітко визначає, що саме регулюється законом. Якщо питання можна вирішити постановами Кабміну або на рівні внутрішніх рішень ЗСУ - це й потрібно робити. Наприклад, ротації чи переведення - це внутрішня справа армії.

"У нас є 92 стаття Конституції, яка чітко говорить, що повинно регулюватися законом. Не більше й не менше. І тому, якщо деякі речі вони можуть провести на рівні постанов Кабінету міністрів тощо, такі питання як ротації, переведення, це точно "внутрянка" ЗСУ. Вони повинні просто налагодити. Тому що я знаю підрозділи, де це налагоджено, і де люди ходять в ротації, отримують відпустки тощо", - підсумував Стефанчук.

Питання демобілізації в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, нещодавно депутат від "Слуги народу", заступник глави комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв розповів, що законопроєкт про демобілізацію все ще викликає суперечки між Міноборони та Генштабом України. За його словами, міністерство та Генштаб не можуть дійти згоди між собою щодо того, чи підтримується цей законопроєкт - Генеральний штаб його не підтримує через брак військовослужбовців, якими можна буде замінити демобілізованих.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловився про можливість демобілізації. Він зазначив, що якщо це зробити, то Україна може втратити третину армії.

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