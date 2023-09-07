Курт Волкер заявив, що дотримання зобов’язань України щодо відновлення повної демократії після закінчення війни та скасування умов воєнного стану – це дуже важлива річ.

Екс-спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що в умовах воєнного стану в Україні провести вибори не вдасться.

Він висловив думку, що в умовах воєнного стану з усіма переселенцями, активними бойовими діями та ЗМІ, провести парламентські вибори, як це належить, у воєнний час – не вдасться.

"Я просто думаю, що це буде неможливо. Але дотримання зобов’язань України щодо відновлення повної демократії після закінчення війни та скасування умов воєнного стану – це дуже важлива річ, яку потрібно не впустити", – сказав Волкер.

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Він заявив, що зараз демократія в Україні стоїть перед дилемою: з одного боку, – війна та бойові дії.

"З одного боку, на країну нападають. Країна – у війні. Воєнний стан. У вас мільйони переселенців. В умовах воєнного стану переплутані списки виборців. Як провести вільну та відкриту політичну кампанію? А що робити із голосуванням на окупованих територіях? Тому є низка речей, які дуже і дуже ускладнюють уявлення про те, як можна проводити вибори в умовах воєнного стану в активний воєнний час", – пояснив Волкер.

За словами дипломата, з іншого боку, – демократичні цінності, які Україна захищає на фронтах, серед них і вибори.

"Ми підтримуємо "передову демократії", але у них немає виборів, вони централізували всі засоби масової інформації та запровадили воєнний стан. Тому важливо, щоб наші суспільства відчували, що ми справді підтримуємо демократію, а не лише країну", – підсумував він.

Можливість проведення виборів в Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна програє війну проти російських окупантів, якщо буде займатись виборами під час бойових дій.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що українське законодавство забороняє проводити вибори в період воєнного стану. Він заявив, що готовий піти на цей крок, якщо союзники допоможуть виконати ряд умов.

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