Він наголосив, що держава зобов'язана забезпечити голосування кожного.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна програє війну проти російських окупантів, якщо буде займатись виборами під час бойових дій.

В ефірі "Сніданку з 1+1" він зазначив, що Україну зараз починають закликати проводити вибори під час повномасштабної війни.

"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть у окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — пояснив секретар РНБО.

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Також Данілов нагадав про українських біженців, які перебувають за кордоном.

"Людям, які починають давати поради, треба розуміти, що треба жити у наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", — обурився він.

Вибори в Україні під час війни

Як раніше повідомляв УНІАН, дискусії про проведення президентських та парламентських виборів в Україні точаться вже не перший місяць. До російського вторгнення очікувалося, що восени 2023 року в Україні проведуть чергові парламентські вибори, а вже у березні 2024 року – президентські.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного стану вибори проводити неможливо. Однак він зазначив, що може на це піти за сприяння країн-партнерів. У такому випадку очільник держави не покине країну, і піде на другий термін.

Раніше Данілов вже коментував питання проведення виборів під час війни. Він чітко наголошував, що без залучення військових, які зараз боронять Україну, жодних виборів бути не може.

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