Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна програє війну проти російських окупантів, якщо буде займатись виборами під час бойових дій.
В ефірі "Сніданку з 1+1" він зазначив, що Україну зараз починають закликати проводити вибори під час повномасштабної війни.
"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть у окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — пояснив секретар РНБО.
Також Данілов нагадав про українських біженців, які перебувають за кордоном.
"Людям, які починають давати поради, треба розуміти, що треба жити у наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", — обурився він.
Вибори в Україні під час війни
Як раніше повідомляв УНІАН, дискусії про проведення президентських та парламентських виборів в Україні точаться вже не перший місяць. До російського вторгнення очікувалося, що восени 2023 року в Україні проведуть чергові парламентські вибори, а вже у березні 2024 року – президентські.
Президент Володимир Зеленський наголошував, що відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного стану вибори проводити неможливо. Однак він зазначив, що може на це піти за сприяння країн-партнерів. У такому випадку очільник держави не покине країну, і піде на другий термін.
Раніше Данілов вже коментував питання проведення виборів під час війни. Він чітко наголошував, що без залучення військових, які зараз боронять Україну, жодних виборів бути не може.