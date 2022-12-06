Мер міста зазначив, що демонтаж пам'ятників почнеться найближчим часом.

Міська рада Дніпра ухвалила рішення прибрати з публічного простору пам'ятники російським діячам історії та культури.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, йдеться про пам'ятники Олександру Пушкіну, Максиму Горькому та Михайлу Ломоносову.

"Сьогодні виконком міськради Дніпра самостійно прийняв рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства "Зооконтроль". Нехай поки постоять там", - прокоментував рішення він.

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При цьому мер міста зазначив, що перенесення пам'ятників почнеться найближчим часом.

Демонтаж пам'ятників в Україні

В Україні вже кілька років проводять демонтаж пам'ятником російським і радянським діячам. Останнім часом демонтаж пам'ятників російським діячам активізувався.

Так Одеська міськрада вирішив демонтувати пам'ятник "засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриця Катерини II, а також російському полководцю Олександру Суворову.

В місті Ананьїв Одеської області демонтувавши пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

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