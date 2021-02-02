Президент наголосив, що всі заходи мають не просто фокусуватися на історії, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього нашої країни.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, учасники зустрічі погодилися, що святкування має наголосити на 30-річчі незалежності, досвіді самостійного державного буття у різні часи та тисячолітній історії України.

Зеленський також зазначив, що всі заходи мають не просто фокусуватися на історії, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього нашої країни.

"Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені", - наголосив президент.

В ОП також зазначають, що у переддень 30-річного ювілею незалежності буде проведено саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України.

"Ця подія матиме історичну цінність. Ми об’єднаємо зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань мешканців Криму та деокупації півострова", - наголосив Зеленський.

"Також відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержавних стосунків та розвитку культурної дипломатії. Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт", - йдеться в повідомленні.

Кожне міністерство представить особливий, визначний проект у своїй галузі, який сприятиме розвитку України.

Зазначається, що очікується приїзд лідерів багатьох держав - партнерів та друзів України.

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Зеленський також нагадав, що 2021-й – це рік визначних дат в історії України.

"Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України - це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися", - наголосив президент.

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Автор: Юлія Янкевич