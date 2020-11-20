Виставка експонуватиметься з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конґресу українців.

У Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві 20 листопада відкрили виставку «Марія» канадської художниці та фотографа українського походження Лесі Марущак.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

«Марія» - це один зі складників великої мультимедійної арт-інсталяції, що пов’язана з мобільним меморіальним простором. Проєкт присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. У центрі уваги - портрет юної дівчини Марії, якій вдалося вижити і перебратися в Канаду, у той час, як мільйони людей загинули. У проєкті представлені книга, виставка зображень та інсталяцій, фільм і серія лекцій.

«Це найвідоміша у світі виставка про Голодомор, яка була представлена у понад 9 країнах світу і буде вперше показана в Україні», - йдеться в анонсі події.

Вона експонуватиметься з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конґресу українців.

У травні 2019 року художня книга Лесі Марущак «Марія» здобула найвищу нагороду на Міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» у Києві, а також увійшла до кінцевого списку на Афінському фестивалі фотокниг та престижному Prix du livre, Recontres d'Arles у 2019 р. у Франції. Проєкт «Марія» також був представлений в Парижі у рамках ParisArtistes та престижної фотовиставки Objectif FEMMES 4-6 жовтня 2019 року.

Леся Марущак - художниця, творчість якої опирається на історичні дослідження пам’яті й ідентичності і за допомогою чуттєвості та візуальності пробуджує глибинні емоційні відчуття.

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Голодомор 1932-33 років в Україні

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, серед найбільш трагічних сторінок історії українського народу особливо сумне місце займає Голодомор 1932-1933 років. За різними даними, у 1932-1933 роках від голоду загинули від 4,5 до 10 мільйонів людей.

28 листопада 2006 року законом України Голодомор 1932−1933 років був визнаний геноцидом українського народу.

У День пам’яті жертв голодоморів українців традиційно закликають вшанувати заморених голодом хвилиною мовчання або молитвою, відвідати поминальне богослужіння, згадуючи вбитих комуністичним тоталітарним режимом співвітчизників.

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Автор: УНІАН