Також активісти підняли прапор України на одній із вершин кримських гір.

У День соборності український прапор піднявся в окупованій Макіївці. Відео синьо-жовтого прапора на териконі біля мікрорайону "Сонячний" опублікували активісти руху "Жовта стрічка" у Facebook. З цієї точки видно дорогу із Донецька до кордону з РФ.

"Тисячі загарбників, які йдуть цією дорогою, бачитимуть, що навіть у 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас – це Україна!", – написали активісти.

Також згодом активісти руху повідомили, що підняли прапор України в Криму.

"Ми розгорнули прапор на одній із вершин кримських гір, Пахкал-Кая, щоб показати єдність українського народу, бо Крим — це Україна! Сьогодні символ України майорить над вершиною Криму, а вже зовсім скоро, спільними зусиллями ми прикрасимо синьо-жовтими прапорами весь півострів", - йдеться у підписі під фото прапора.

День соборності України

22 січня українці відзначають два важливих свята - проголошення Української Народної Республіки та Акт Об'єднання українських земель. 106 років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку, а рівно через рік відбувся Акт злуки УНР і ЗУНР.

На державному рівні День Соборності України вперше відзначили в 1999 році після указу чинного президента країни Леоніда Кучми. Однак в 2011 році указом президента Віктора Януковича День Соборності був скасований на офіційному рівні, як і День Свободи 22 листопада - замість них 22 січня був заснований День соборності і свободи. Втім, уже в 2014 році президентським указом Петра Порошенка День Соборності України був відновлений.

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