На Львівщині з 15 березня рекомендують розпочати канікули.

У ряді областей України учнів переводять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19.

Як пише Glavcom, у Львівській області обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти з 9 березня перейти на віддалений режим навчання.

Читайте такожУ Міносвіти радять школам перейти на дистанційне навчання: названо причину

Окрім цього, з 15 березня рекомендують розпочати канікули здобувачам загальної середньої освіти.

На Закарпатті заборонили відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

В Одесі учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно з 15 по 19 березня, а з 22 по 26 березня для всіх школярів оголосять канікули. Як зазначила директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, класи початкової школи теж можуть за рішенням батьків та вчителя навчатися дистанційно.

У Вінницькій області учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання ще 3 березня.

Також дистанційне навчання запровадили у областях, що потрапили до «червоної» карантинної зони: Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН