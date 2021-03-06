У ряді областей України учнів переводять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19.
Як пише Glavcom, у Львівській області обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти з 9 березня перейти на віддалений режим навчання.
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Окрім цього, з 15 березня рекомендують розпочати канікули здобувачам загальної середньої освіти.
На Закарпатті заборонили відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.
В Одесі учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно з 15 по 19 березня, а з 22 по 26 березня для всіх школярів оголосять канікули. Як зазначила директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, класи початкової школи теж можуть за рішенням батьків та вчителя навчатися дистанційно.
У Вінницькій області учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання ще 3 березня.
Також дистанційне навчання запровадили у областях, що потрапили до «червоної» карантинної зони: Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.
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