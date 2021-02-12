У міністерстві нагадують, що при надзвичайних погодних умовах заклади освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів.

У Міносвіти радять школам перейти на дистанційне навчання через складні погодні умови та зниження температури повітря.

Про це повідомляє прес-служба міністерства освіти і науки.

Зокрема, МОН рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу.

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо запобігання переохолодження, техніки безпеки тощо", – зазначено в листі до керівників департаментів освіти і науки обласних, КМДА і керівників закладів загальної середньої освіти.

У Міністерстві нагадують, що, відповідно Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, при надзвичайних погодних умовах, а також надзвичайних ситуаціях засновник (засновники) закладу освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів.

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Погода в Україні: прогноз погоди на найближчі дні

У суботу, 13 лютого, в Україні продовжить погіршуватися погода.

Зокрема, найближчої суботи Україну продовжить засипати снігом. Сухо буде тільки на заході і півдні країни. Вдень вдарить мороз: температура впаде до -11°. У неділю снігопади перемістяться в західні області, на решті території місцями визирне сонце. Похолодання продовжиться, на півночі вночі температура впаде до -21°.

За попередніми прогнозами, похолодання, яке вже найближчої доби зайде практично на всю територію України і яке міцнішатиме на наступному тижні, протримається до 20-21 лютого.

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Автор: Надя Пришляк