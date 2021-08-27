Книга наповнена спірними порадами для батьків.

Для українських бібліотек закуплять дитячі книги, в тому числі й книгу про гендерне виховання Марини Ланге. Її зміст викликав бурхливу негативну реакцію.

Про це повідомив гендерний експерт Микола Ябченко в Facebook.

Він вказав, що всього планують закупити 459 примірників книги Ланге "Щоб в 16 не було занадто пізно" за державні кошти.

"Як так? Так працювала ж Експертна рада! Навіть три. Спочатку людина без освіти психолога і педагога стає психологом в ліцеї. Потім пише книгу. А потім на кошти платників податків це Г... потрапляє в бібліотеки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Росії раптово видали книгу про одностатеві сім'ї (фото)Книга розділена на 16 етапів, тобто на кожен рік життя дитини до 16 років. У ній даються поради про те, як поводитися батькам з дітьми різного віку та як "правильно" виховувати в залежності від статі дитини.

На думку автора, "якості дівчинки проявляються від того, яка навколо неї аура", тому що "дівчинка – це атмосфера", а хлопчикові "щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти та створювати ситуації, в яких він зможе проявити відповідальність та захист, щедрість та аскетизм", тому що він повинен бути спрямований на досягнення.

Вартість однієї книги становить від 270 до 300 гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні стало відомо, що у двох підручниках з історії України опублікували карту, на якій відсутній окупований Крим. Помилки в підручниках для 9 - го і 10-го класів помітили історики Валерій Рижков і Віталій Скальський.

Автор: Анастасія Горбачова