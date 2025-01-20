Відтепер можна знову автоматично закрити ФОП.

Віцепремʼєр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на єдиному порталі державних послуг "Дія" знову можна автоматично закрити ФОП.

Він написав у своєму Telegram-каналі, що ця послуга мінімізує людський фактор та зменшує час очікування. Про відновлення інших сервісів Федоров обіцяє інформувати у соціальних мережах:

"Автоматичне закриття ФОП знову працює на порталі "Дія". Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом".

Кібератака на державні реєстри України

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня державні реєстри країни зазнали масштабної зовнішньої кібератаки. Це призвело до зупинки роботи Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

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Сьогодні стало відомо про відновлення роботи державних реєстрів. Крім того, наразі міністерство відновлює електронні взаємодії з низкою держорганів.

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