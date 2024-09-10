Українцям більше не доведеться шукати оригінали цих документів.

У державний застосунок "Дія" додали нові цифрові документи - свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні - у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо авторизуватися в застосунку - і воно з’явиться в переліку документів.

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Свідоцтва підтягнуться в "Дію" автоматично, якщо:

у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;

ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.

Застосунок "Дія" - останні новини

2 вересня в "Дії" розпочався бета-тест програми національного кешбеку, за яким при купівлі товарів вітчизняного виробника українці зможуть отримати 10% компенсації.

9 вересня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в "Дії" можна пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн і до отримання свідоцтва. За його словами, весь процес одруження у застосунку триватиме близько 30 хвилин.

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