13 грудня з 14:00 до 22:00 охочі зможуть отримати Вогонь для свого дому на певних вокзалах.

До України прибув Вифлеємський вогонь миру, і вперше в історії його регіонами офіційно доставлятиме "Укрзалізниця".

Як повідомили у прес-службі компанії, 12 грудня о 20:00 організація "Пласт" передала Вогонь представникам перевізника.

"У рамках спільного заходу провідники 15 поїздів доставлять Вогонь на 22 вокзали обласних центрів країни та на вокзали Маріуполя, Костянтинівки та Лисичанська менш ніж за добу. Вже 13 грудня з 14:00 до 22:00 будь-хто зможе отримати Вогонь для свого дому на зазначених вокзалах. Там будуть встановлено безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру. Нагадуємо, що на вокзалах Укрзалізниці діє обов'язковий масковий режим", - зазначили в УЗ.

У "Пласті" додали, що 13 грудня о 19:00 одночасно на всіх вокзалах охочі зможуть запалити свої лампадки.

Як повідомляв УНІАН, торік Вифлеємський вогонь приносили до Верховної Ради, його отримали президент і перша леді, а також українські воїни на Донбасі.

Що таке Вифлеємський вогонь миру

Вифлеємський вогонь миру - це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, що полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Щороку у Вифлеємі його беруть австрійські скаути, транспортують літаком до Австрії та передають естафету сусіднім країнам.

В Україні з 1999 року вогонь, що символізує мир, любов та добро і символічно об'єднує всіх українців, поширюють пластуни - українські скаути. Вони доставляють його громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям, державним установам по всій країні.

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Автор: Катерина Комолова