Зеленський привітав усіх скаутів та їхні родини з прийдешніми святами й побажав миру.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками скаутських організацій та отримали з їхніх рук Вифлеємський вогонь.

Читайте такожЯлинка біля ОП вже "горить": Зеленський з дружиною відвідали зимове містечко (фото, відео)Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України привітали президентське подружжя та подякували за можливість зустрітися. «Для всіх, хто відчуває певну зневіру, перед різдвяними святами ми хотіли б нагадати одну просту істину від засновника скаутського руху Роберта Бейден-Павелла.

«Світанок настає після найтемнішої хвилини ночі». Тож нехай цей рік залишиться хвилиною перед світанком, світло якого наповнить затишком, любов’ю та натхненням кожен куточок нашої країни. І нехай цей світанок розпочнеться зі світла миру з Вифлеєму, яке долало кордони та кілометри до України й чекає на кожного у храмі Іоанна Богослова», – сказала представниця Національної організації скаутів України Наталія Строкань.

Скаути прочитали вітальний вірш, а потім діти – по одному представнику від кожної організації – передали лампадку з Вифлеємським вогнем президенту та першій леді.

Зеленський привітав усіх скаутів та їхні родини з прийдешніми святами й побажав миру.

«Мені особливо сподобалися ваші слова про те, що обов’язково після темряви настає ранок. Тому всім вам і кожному українцю бажаємо в наступному році постійного відчуття світлого, теплого, важливого для всіх нас ранку», – наголосив президент.

Вифлеємський вогонь в Україні

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Автор: УНІАН