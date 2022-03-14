У понад 200 тисяч людей наразі відсутнє водопостачання.

На Донеччині внаслідок обстрілів окупантів без води залишилися 11 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні вночі росіяни обстріляли Краматорськ. Снаряд влучив у житловий квартал, двоє людей загинули", - зазначив він.

Крім того, на Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Внаслідок цього без води залишились Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське, частково Добропілля.

"Всього — понад 200 тисяч людей", - уточнив Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, вночі на 14 березня в Генштабі проінформували, що спроби російських окупантів захопити Маріуполь залишаються безуспішними - місто досі героїчно тримає оборону.

Також сповіщалося, що 13 березня гуманітарний конвой, який прямував до Маріуполя, знову повернувся до Бердянська.

"До міста продовжить рухатися колона з гуманітарним вантажем і евакуаційними автобусами", - зазначили в поліції.

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