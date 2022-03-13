Гуманітарний конвой, який прямував до Маріуполя, знову повернувся до Бердянська.
Про це повідомив спікер Запорізької обласної Військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф'єв.
"За наявною інформацією, гуманітарний конвой на ділянці Бердянськ-Маріуполь знову повернувся в Бердянськ", - зазначив він.
За словами Ареф'єва, зараз Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу.
"І окупанти знову не дають можливості доставити в Маріуполь ліки, продукти харчування та інше, що зараз вкрай необхідно для жителів міста. Зазначу, що це вже не вперше, коли окупанти не тільки зривають евакуацію "зеленим" коридором, але і не дають доставити гуманітарні вантажі", - розповів спікер ОВА.
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