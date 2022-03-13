Окупанти не тільки зривають евакуацію "зеленим" коридором , але і не дають доставити гуманітарні вантажі / Ілюстрація REUTERS

Гуманітарний конвой, який прямував до Маріуполя, знову повернувся до Бердянська.

Про це повідомив спікер Запорізької обласної Військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф'єв.

"За наявною інформацією, гуманітарний конвой на ділянці Бердянськ-Маріуполь знову повернувся в Бердянськ", - зазначив він.

За словами Ареф'єва, зараз Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу.

"І окупанти знову не дають можливості доставити в Маріуполь ліки, продукти харчування та інше, що зараз вкрай необхідно для жителів міста. Зазначу, що це вже не вперше, коли окупанти не тільки зривають евакуацію "зеленим" коридором, але і не дають доставити гуманітарні вантажі", - розповів спікер ОВА.

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