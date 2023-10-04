Наступного року "пілот" поширять ще на 35 підрозділів ЗСУ.

Кабінет міністрів підтримав пілотний проект, завдяки якому військові та їхні родини зможуть отримати психологічну допомогу та підтримку у вирішенні побутових питань.

Як повідомляється на офіційному порталі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, послугу соціального супроводу запровадять на базі підрозділів Збройних сил України.

"Пілотний проект до кінця року охопить 5 військових частин, у наступному - ще 35", - інформує міністерство.

Йдеться про те, що військові та їхні родини отримуватимуть там комплексну підтримку. Зокрема, їм надаватимуть консультації щодо психосоціальної підтримки, налагодження комунікації в сім’ї. Також передбачена допомога і супровід військовослужбовця на етапах призову під час мобілізації тощо.

Експериментальні проекти для ветеранів та військових

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів запустив два експериментальні проекти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців.

За його словами, перший проект стосується надання нової соціальної комплексної послуги - формування життєстійкості. Послуга включає в себе низку опцій, зокрема, соціально-психологічну допомогу, формування та розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інше.

Другий проект, за словами Шмигаля, - соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах. Він пояснив, що йдеться про психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, допомогу в комунікації з державною та місцевою владою. Координатором проєкту є Міністерство соціальної політики.

Раніше, на початку року Шмигаль інформував, що у 2023 році з’явиться масштабна програма підтримки ветеранів війни, яка включатиме в себе чотири ключові потреби. Зокрема, мова йде про економічну незалежність, можливість військової кар’єри, забезпечення ветеранів житлом, медичні послуги.

Одним з таких проектів є інститут помічника ветерана, який спочатку запустять у чотирьох пілотних областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській.

Також 6 вересня Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб" з реєстраційним номером №9638. Голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що документом пропонується, зокрема, за невикористані під час воєнного стану дні відпустки виплачувати військовим та поліцейським грошову компенсацію.

Також в парламенті планується розглянути законопроекти, спрямовані на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, а також окремого статусу захисника і захисниці України.

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