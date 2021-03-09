Секретар РНБО зазначив, що англійська мова має вивчатися з дитячого садка.

Знання молоддю англійської мови є запорукою незалежності України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм» у Києві.

«На превеликий жаль, за 30 років ми не визначили українську мову як первинну і фундаментальну мову нашої незалежності. І ми за 30 років не звернули увагу на англійську мову, яка має бути обов'язковою другою мовою. Для того, щоб ми з вами були убезпечені від тих атак, від яких ми сьогодні потерпаємо від Російської Федерації», - сказав Данілов.

За його словами, багато українських політиків та президентів загравали з російською мовою і копали яму, в якій сьогодні опинилася. «І це використовує Росія, яка транслює сюди свої наративи», - зазначив Данілов.

Він також додав, що англійська мова має вивчатися з дитячого садка. «Її не треба вивчати, її треба знати, а то в нас багато навчають англійської, але мало знають», - додав секретар РНБО.

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Автор: Дмитро Хилюк