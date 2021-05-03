Катерина Єсипенко підкреслила, що має намір продовжувати боротьбу за звільнення свого чоловіка.

Дружина незаконно заарештованого в окупованому Криму журналіста Владислава Єсипенка заявила, що її чоловік дав свідчення під тортурами.

Відповідне звернення Катерини Єсипенко оприлюднило Радіо Свобода.

«З 10 березня мій чоловік перебуває у СІЗО Сімферополя. ФСБ його схопила на наступний день після того, як він знімав відео покладання квітів біля пам’ятника Шевченку у Сімферополі. Мого чоловіка вони вивели з машини і показово повалили на землю, хоча він не чинив опору ... щоб, користуючись його відсутністю, підкинути в салон гранату і звинуватити журналіста Радіо Свобода у перевезенні вибухових речовин», - сказала вона.

За словами дружини, у СІЗО Єсипенка катували та не пускали до нього адвоката.

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«Два дні його катували, роздягнувши догола, підключивши йому на вуха дроти, вони включали електричний струм, били в живіт, по ногах і в пах, погрожували підключити струм до геніталій. Не пускали до нього незалежного адвоката... Щоб позбавити його права на захист, щоб нелюдськими тортурами змусити зізнатися в тому, що мій чоловік не тільки журналіст, але й шпигун, який працює на українську розвідку. Але на суді, заявивши про тортури, мій чоловік відмовився від показань, даних під тортурами», – заявила вона.

Єсипенко наголосила, що справа проти її чоловіка була сфабрикована.

«Це був показовий наступ на свободу слова, на свободу преси. Мого чоловіка переслідували за його професійну діяльність. Весь світ здригнувся від безглуздості звинувачення і жорстокості катів. Адже тортури, побиття й абсурдні звинувачення на адресу проукраїнських активістів, українських журналістів – черговий сценарій окупаційної влади Криму», – сказала вона.

Дружина Єсипенка підкреслила, що має намір продовжувати боротьбу за звільнення чоловіка.

Що відомо про затримання Єсипенка

10 березня у тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала Єсипенка.

Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого ч. 1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Пізніше окупанти додали ще й підозру в шпигунстві.

Єсипенку обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня.

Згодом з'ясувалось, що Єсипенко як позаштатний журналіст співпрацював з проектом Радіо Свобода – "Крим. Реалії".

Адвокатів Еміля Курбедінова й Олексія Ладіна, з якими дружина Єсипенка уклала угоду, до нього не допускають.

19 березня дружина Єсипенка Катерина закликала президента України Володимира Зеленського і міжнародну спільноту сприяти звільненню свого чоловіка. Вона також заявила про тиск і тортури, які окупанти застосовували до її чоловіка. Єсипенко зазначила, що боїться за його життя.

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Автор: Ганна Бредіхіна