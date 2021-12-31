Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

До Київського районного суду міста Харкова направлено обвинувальний акт стосовно 16-річного водія Infiniti, який спричинив смертельне ДТП у Харкові.

Як повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури, затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно 16-річного водія за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 Кримынального кодексу).

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti – двох юнаків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами госпіталізували.

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Водія Infiniti затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

У ході досудового розслідування було проведено кілька експертиз, які, зокрема, підтверджують факт осудності Харківського, а також те, що саме він перебував за кермом Infiniti. Крім того, встановлена швидкість руху цього авто на момент ДТП – 180 км/год.

Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент ДТП автомобіль Infiniti знаходився у справному стані, у тому числі гальмівна та рульова системи.

Водію Infiniti загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також в прокуратурі зазначають, що наразі проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 Кримінального кодексу).

Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу).