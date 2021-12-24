Наступного тижня обвинувальний акт мають скерувати до суду.

У Харкові завершено досудове розслідування у справі про смертельну ДТП за участі 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook юридичної компанії "Міллер", співробітники якої представляють інтереси потерпілої сторони.

Зазначається, що сьогодні слідством ухвалено рішення про завершення досудового розслідування обставин смертельної ДТП, що сталася 26 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові.

Читайте такожСтало відомо, з якою швидкістю мчав харківський "мажор" перед смертельною ДТП"Проведено весь необхідний комплекс слідчих дій та зібрано докази по справі… Стороні захисту та стороні потерпілих надано можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що кваліфікація дій Харківського на момент завершення досудового розслідування – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті водія Chevrolet Aveo та нанесенні тілесних ушкоджень іншим потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ), а також завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ). Справа стосовно ймовірного незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ) вже розслідується, але в окремому провадженні.

За інформацією адвокатів, орієнтовно в наступний четвер обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до суду для розгляду.

"Після надходження обвинувального акту суд матиме 5 днів для призначення дати підготовчого судового засідання", - уточнили у юридичній компанії.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. В результаті аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti – двох юнаків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами госпіталізували.

Водія Infiniti затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

В ході досудового розслідування було проведено кілька експертиз, які, зокрема, підтверджують факт осудності Харківського, а також те, що саме він перебував за кермом Infiniti. Крім того, встановлена швидкість руху цього авто на момент ДТП – 180 км/год.

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