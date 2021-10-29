Донька загиблого у ДТП в Харкові чула про родину підозрюваного тільки зі ЗМІ та Facebook.

Донька загиблого в харківській ДТП Ігоря Носова заявила, що батьки винуватця аварії не попросили вибачення у її родини.

Про це Анастасія Носова розповіла в інтерв'ю "Главкому".

Вона прокоментувала слова батька Миколи Харківського про те, його сина хочуть "зробити злочинцем".

"Будь-які батьки захищатимуть свою дитину. А наскільки дитина вчинила добре чи погано при цьому – це вже справа моралі батьків. Як мати я розумію батьків цього хлопця. Звичайно, вони відбиватимуть свою дитину, намагатимуться захистити. Мені здається, що кожна людина для себе має визначати, де добрий вчинок, а де поганий. Тут справа навіть не в покаранні, а у відповідальності", - сказала вона.

Також дівчина сказала, що знає про родину підозрюваного зі ЗМІ та Facebook.

"Так, я знаю, що їхня сім’я не з бідних. Я у 16 років на Infiniti не їздила, я заробляла собі на чоботи та на куртку. Якщо говорити про можливості цієї родини, то так, мабуть, вони великі. Молодці, досягли чогось, це добре. Але це вже розмова на іншу тему. Думаю, що гроші не завжди вирішують у нашому світі. Краще не мати грошей, але мати інші якості", - сказала Носова.

ДТП у Харкові: що відомо

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Хлопцеві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України). Його затримали в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Автор: Олег Давигора