Хто розповсюджував російські нагороди - з'ясовує СБУ.

У ветеранів Другої світової війни з Дніпропетровської області знайшли медалі, видані торік від імені президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, такі медалі виявилися у 95-річного Сергія Кузнецова із Зеленодольська. До ветерана раз на рік із привітаннями навідуються місцеві чиновники. Однак торік хтось прийшов у жовтні та вручив одразу півтора десятка медалей.

Чоловік вважав, що нагороди українські, адже має дуже поганий зір і не міг прочитати написи дрібними літерами.

"Президент з Києва мені прислав 15 медалей і 15 посвідчень", - казав ветеран.

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Проте кілька днів тому вирішив похвалитися цими медалями гостям, які прийшли до нього напередодні 9 травня.

"Ми були шоковані цим. Він показав посвідчення, і ці посвідчення були від президента Російської Федерації. Їх дуже багато насипом було видано нашому ветерану", - розповів міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий.

За словами мера, згодом з'ясувалося, що двоє з чотирьох місцевих ветеранів отримували нагороди від Путіна.

Хто саме вручав медалі, ветеран Сергій Кузнецов не знає. Він пам'ятає, що приходили двоє людей, однак хто вони, невідомо.

На посвідченні стоїть печатка Харківської обласної громадської організації ветеранів та підпис її керівника. Проте журналістам не вдалося знайти офіс цієї спілки чи додзвонитися до керівника.

Після виявлення нагород громада звернулася до Служби безпеки України. З'ясувалося, це вже не перший випадок: кілька місяців тому такі ж медалі отримали ветерани й сусідніх районів. Тепер СБУ перевіряє інформацію та встановлює причетних до розповсюдження російських нагород на території України.

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Автор: Катерина Комолова