Для декого з українців вирішальну роль у виборі імені для дитини зіграла війна.

У Вінницькій області та в Київ новонароджені хлопчик і дівчинка отримали імена на честь переносних протитанкових ракетних комплексів зі США.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

"При виборі імені новонародженої дитини частіше за все батьки враховують наступні фактори: традиції родини, модні віяння, національні, релігійні та навіть політичні погляди батьків. Для декого при виборі імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави", - зауважили в Мін'юсті.

Там також сповістили, що хлопчика на Вінниччині батьки назвали Ян Джевелін, а дівчинку в Києві - Джавеліною.

Без прив'язки до теми війни, але при цьому не менш оригінальні та рідковживані імена для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків по всій країні.

У міністерстві звернули увагу на такі імена: Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир (чоловічі) та Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара (жіночі).

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