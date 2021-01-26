За словами експерта Олексія Лупоносова, за кордоном українці ризикують залишитися без допомоги і грошей у разі інфікування коронавірусом.

Українським робітникам варто дуже добре зважити всі «за» та «проти» перед тим, як поїхати працювати за кордон замість того, щоб знайти гідну роботу в Україні, адже такі ризики далеко не завжди виправдані, особливо в умовах пандемії COVID-19.

Як пояснив коментарі «Обозреватель» економічний експерт Олексій Лупоносов, економіка України не зупинялася через пандемію коронавірусу, а тому українцям краще залишатися працювати в рідній країні. Тим більше, що хороші фахівці можуть і в Україні отримувати гроші, співмірні з тими, які можна заробити в інших країнах, і навіть більше.

«В Україні можна заробляти хороші гроші. Наприклад, люди робочих спеціальностей можуть отримувати від 600 гривень до 100 доларів на день. В умовах пандемії в нашій країні не працювали тільки торгові точки, все інше – працювало. Єдине, що порадив би українцям – не сприймати роботу в Україні, як шабаш. І тоді можна гідно жити і працювати в рідній країні», – зазначив Лупоносов.

Експерт пояснив, що українці часто їдуть на роботу до інших країн за туристичними візами і без страховки, а тому вони дуже сильно ризикують. Зокрема, їх часто можуть звільняти навіть без уточнення причини і без виплати допомоги з втрати працевлаштування. Більш того, бувають випадки, коли українцям навіть не платять чесно зароблену зарплату.

Як приклад видання з посиланням на «Польське радіо» наводить історію українця, з яким під час роботи в Польщі стався нещасний випадок. Чоловік потрапив до лікарні, й вже там тест на коронавірус несподівано дав позитивний результат.

Дізнавшись про це, власник квартири зажадав, щоб українець негайно збирав свої речі та виселявся. При цьому сусіди навіть не впустили чоловіка в квартиру, заявивши, що не хочуть через нього перебувати на самоізоляції. В результаті українцю довелося звернутися до польських правоохоронців – тільки, коли вони втрутилися в справу, чоловіка впустили в орендовану квартиру.

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Автор: УНІАН