Таким чином міністерство оборони намагається позбутися корупційних схем.

З 1 квітня 2025 року в Україні запрацює електронний кабінет ВЛК. З цього моменту висновки про непридатність або навпаки - оформлятимуть тільки в цифровому форматі. Заступник міністра оборони з питань цифровізації України Катерини Чорногоренко також зазначила, що це дасть змогу громадянам не ходити до ТЦК. Інформація одразу надсилатиметься в електронному вигляді до реєстру "Оберіг".

"У рамках другого етапу реформи ми запускаємо анонімізацію, наші громадяни будуть проходити медичний огляд у будь-якому цивільному медзакладі, де людині зручно. Це буде виглядати як регулярний check up для людини", - зазначила вона в публікації у Facebook.

Чорногоренко наголосила, що інформація передаватиметься до Міноборони для обробки в "анонімному форматі". Тому лікарі зможуть оцінювати виключно медичні дані, без ідентифікації особи.

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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації пояснила, що медичні дані передаватимуться до Міністерства оборони, де їх оброблятимуть в анонімному форматі. Це має знизити корупційні ризики в цьому питанні.

Інші нововведення для українців з 1 квітня

Раніше УНІАН повідомляв про нові правила бронювання з 1 квітня. Тепер бронювати своїх співробітників підприємства та організації зможуть тільки через "Дію". Бронь, яка була оформлена за старим порядком, втрачає свою силу.

Крім того, кому не загрожує мобілізація з 1 квітня. Серед тих, хто не підлягає мобілізації в Україні за новим законом 2025 року, виділяють такі категорії: ті, що досягли граничного віку служби (це 60 років); жінки, які не є військовозобов'язаними; і так далі.

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