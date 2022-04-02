Глава оборонного відомства Туреччини привернув увагу до важкої ситуації в українському місті.

Туреччина заявила про готовність надати кораблі для організації евакуації цивільних осіб і поранених з Маріуполя по морю.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Анадолу.

За його словами, турецька сторона в цьому питанні координує свої дії з відповідними структурами України і Росії.

"Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ в Туреччині, запрошеного в наше оборонне відомство. Схожа ініціатива передана російським інстанціям і по лінії військового аташе Туреччини в Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе в цій країні", - сказав Акар.

Турецький міністр зазначив, що його країна продовжує постачання гуманітарної допомоги українському народу.

Глава оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався по телефону з українським і російським колегами, Олексієм Рєзніковим і Сергієм Шойгу. За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі з Рєзніковим.

"Для запобігання подальшого кровопролиття і відновлення стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню", - підкреслив Акар.

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