Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".
Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".
Олещук зауважив, що жахлива катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ.
"Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу. Безумовно, з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин", - підкреслив він.
Він додав, що інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватися для медіа, адже в країні війна.
"Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому, я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!", - наголосив командувач.
Олещук додав, що Безугла вкотре не лише вилила бруд на нього особисто і на Повітряні сили, але й дискредитувала виробників американської зброї - основного союзника України - США.
"Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія!", - підкреслив він.
Авіакатастрофа F-16
29 серпня в Генштабі ЗСУ підтвердили втрату літака F-16 та загибель пілота. Для зʼясування причин була призначена спецкомісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.
Аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи першу втрату Україною літака F-16 та загибель його пілота Олексія Меся, зазначили, що втрата техніки та літаків під час бойових операцій не є новим явищем, тому очікувалося, що Україна буде втрачати у війні частину озброєння, яке було надано західними країнами.