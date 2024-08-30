Він висловив сподівання, що це станеться в суді та запевнив, що "повісити всіх собак на військо не вийде".

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".

Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".

Олещук зауважив, що жахлива катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ.

Відео дня

"Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу. Безумовно, з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин", - підкреслив він.

Він додав, що інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватися для медіа, адже в країні війна.

"Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому, я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!", - наголосив командувач.

Олещук додав, що Безугла вкотре не лише вилила бруд на нього особисто і на Повітряні сили, але й дискредитувала виробників американської зброї - основного союзника України - США.

"Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія!", - підкреслив він.

Авіакатастрофа F-16

29 серпня в Генштабі ЗСУ підтвердили втрату літака F-16 та загибель пілота. Для зʼясування причин була призначена спецкомісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи першу втрату Україною літака F-16 та загибель його пілота Олексія Меся, зазначили, що втрата техніки та літаків під час бойових операцій не є новим явищем, тому очікувалося, що Україна буде втрачати у війні частину озброєння, яке було надано західними країнами.

Вас також можуть зацікавити новини: