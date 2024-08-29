Ігнат заявив, що СБУ та ДБР мають зайнятися нардепкою Безуглою.

Полковник та ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на трагічну загибель українського пілота Олексія Меся.

"Нині відпустили Олексія Меся...Море квітів, море людей і море сліз...Важка втрата для всієї країни! Не маємо права опускати руки, впадати у відчай і йти на поводу у шкідників", - написав він.

Ігнат зазначив, що ми "маємо у всьому чітко розібратись і боротися далі, іншого шляху просто немає".

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Також він прокоментував заяву скандальної нардепки Безуглої, які відразу підхопили російські пропагандисти, про те, що нібито літак "був збитий ракетою системи Patriot через дискоординацію між підрозділами".

"Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? Служба безпеки України - тут напевно і для вас є робота!", - написав він.

Загинув український пілот Олексій Месь - деталі

Україні розбився західний винищувач F-16, загинув пілот Олексій Месь з позивним "Мунфіш".

У командуванні Повітряних сил України повідомили, що 26 серпня "Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА".

Там додано, що пілот "врятував українців від смертоносних російських ракет... ціною власного життя".

Поховання льотчика відбулось 29 серпня. Про причини катастрофи офіційно не повідомляється. Але Українській службі Голосу Америки на умовах анонімності представники ПС повідомили, що розслідування причин катастрофи тривають.

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