Раніше у Генштабі також підтвердили втрату українського F-16.

Втрата техніки та літаків під час бойових операцій не є новим явищем, тому завжди очікувалося, що Україна буде втрачати у війні частину озброєння, яке було надано західними країнами. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи першу втрату Україною літака F-16 та загибель його пілота Олексія Меся під час масованої атаки 26 серпня.

"Однак будь-яка втрата серед і без того обмеженої кількості наданих Україні західних літаків F-16 і підготовлених пілотів матиме значний вплив на здатність України використовувати F-16 у найближчій перспективі як частину своєї об'єднаної системи протиповітряної оборони або для підтримки дій у класі "повітря-земля"", - підкреслили в ISW.

Перша втрата F-16 на війні в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в Генштабі підтвердили втрату літака F-16 та загибель пілота. Наразі для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

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"В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Водночас у Пентагоні також прокоментували втрату західного винищувача та заявили, що США не беруть участь у розслідуванні інциденту. За словами заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх, лише українська сторона може коментувати авіакатастрофу.

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