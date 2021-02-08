До складу Міжвідомчої робочої групи з розробки проекту Національної стратегії безбар'єрності увійшла людина з сумнівною репутацією, яка є фігурантом численних кримінальних проваджень, - Олександр Вознюк.

Про це розповів в Facebook правозахисник і блогер Сергій Наумович.

"Поки у владу будуть просочуватися відверті авантюристи, стрімких змін чекати не доводиться. Наприклад, Національну стратегію безбар'єрності, зробити яку Зеленський доручив Кабміну минулого року, розроблятиме шахрай-кримінальник. Адвокат, у якого у відгуках його ж клієнтів з 2016 року: "Ще той разводилово і кидалово", "гроші, які призначалися не всі особисто йому, а на поточне завдання у справі, присвоїв і витратив у своїх інтересах", "вимагач !!!"і т. д.", - написав Сергій Наумович.

Він пояснив, що минулого тижня, 2 лютого на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку громад і територій України з'явилася інформація про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з розробки проекту Національної стратегії безбар'єрності.

"Проходимо за списком і помічаємо прізвище, яке останнім часом вже набриднуло в мережі: Олександр Григорович Вознюк. Цей пан називає себе правозахисником і адвокатом, але погляньте відгуки його клієнтів. І це ще не все. Є документи, які свідчать, що в" нульових" Вознюк також взяв $3000 у екс-мера Сміли Олексія Цибко, але свої зобов'язання не виконав", - заявив правозахисник.

Сергій Наумович також зазначив, що "у 2016 році Вознюк тероризував суди, а потім потрапив у скандал з лобіюванням інформаційно-платіжних терміналів конкретної комерційної структури, про що робило розслідування "Слідство.Інфо".

"Його звинувачували у вимаганнях, крадіжках, погрозах фізичною розправою, побиттях, збройному нападі... крім цього, відносно Вознюка були відкриті кримінальні провадження про викрадення людини. Багато кримінальників, звичайно, дивним чином незаконно (про що є папір з прокуратури) закриваються районними управліннями МВС, проте деякі відкриті і донині. Наприклад, те саме, про викрадення Олександра Демчука", - написав блогер.

Він підкреслив, що "про неадекватність цього персонажа заявляли, зокрема, представники Інституту всесвітньої історії НАНУ, батьки викраденого ним Олександра Демчука - Олександр і Наталія Потапські".

"Багато з тих, хто перетинався з Вознюком, характеризують його як афериста-авантюриста. Здається мені, що таких токсичних людей краще тримати від державного апарату (і бюджету!) подалі", - резюмував Сергій Наумович.

Для довідки: Олександр Вознюк є головою ГО "Правозахисна спілка інвалідів". Раніше повідомлялося, що саме він розгорнув інформаційну атаку проти Уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича. Мінспорту офіційно спростувало умисно поширену Вознюком недостовірну інформацію. Крім того, один з авторів "Цензор.Нет"опублікував серію розслідувань, в яких говориться, що в 2021 році Вознюк намагався отримати понад 1 млн грн з бюджету Києва та "окремим рядком" фінансування з держбюджету. Там же описуються і документально підтверджуються багато злочинів, скоєних Олександром Вознюком.

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Автор: УНІАН