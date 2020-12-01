Хоча сьогодні ВР перенесла введення касових апаратів для ФОПів, протестувальників це не задовольнило.

Учасники "Податкового майдану" заблокували виходи з Верховної Ради і вступили в бійку з поліцейськими.

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Про це повідомляє «Страна». Поліція, як зазначається, намагається звільнити прохід для депутатів.

Зазначається, що хоча сьогодні ВР перенесла введення касових апаратів для ФОПів, протестувальників затверджений депутатами законопроект не задовольнив. Вони заявляють, що в документі передбачено безліч винятків, на які відстрочка не поширюється.

Організатори заявили, що продовжуватимуть акцію до тих пір, поки Рада не підтримає їхні законопроекти.

Протести ФОПів у Києві

У центрі Києва з ранку проходить масштабна акція протесту, дорожній рух у центрі міста був сильно ускладнений.

Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування для ФОП.

Відстрочка для ФОПів

Рада на тлі протестів сьогодні перенесла введення касових апаратів для ФОПів.

За прийняття закону" Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій" (№4439-д) проголосувало 319 депутатів.

Що цьому передувало

1 січня 2021 року має розпочатися другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Зокрема, РРО або ПРОО будуть обов'язковими для платників єдиного податку II-IV груп "ризикових" сфер.

Йдеться про торгівлю ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагентствами.

Зокрема, 1 квітня 2021 року розпочнеться третій етап: застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для ФОП II-IV груп незалежно від видів діяльності.

4 листопада 2020 року Верховна Рада не прийняла за основу законопроект, який передбачає відстрочку на 1 рік касових апаратів для ФОП.

Доопрацьований законопроект Гетьманцева №4313-д Верховна Рада також не підтримала.

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Автор: Дмитро Захаров