Автомобілі надали в якості "гуманітарки" на потреби медичного закладу та ЗСУ.

В Чернівецькій області генеральний директор однієї з лікарень присвоїв п'ять автомобілів швидкої допомоги. Вони були надані в якості "гуманітарки" на потреби медичного закладу і ЗСУ.

Згідно із заявою в офіційному Telegram-каналі Офісу генерального прокурора, керівник лікарні звинувачується в незаконному використанні гуманітарної допомоги (ч.3 ст. 201-2 КК України).

"За даними слідства, посадовець лікарні використовував надану на потреби ЗСУ та закладам охорони здоров’я гуманітарну допомогу у виді 5 карет швидкої для особистого збагачення. Після прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії чи лікарень. Натомість вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам", — повідомили в Офісі генпрокурора.

В рамках кримінального розслідування також було задокументовано отримання директором 16 тисяч гривень в якості винагороди за нецільове застосування майна лікарні. Слідство встановлює всі обставини і осіб, причетних до незаконного привласнення карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, це не перший раз, коли недобросовісні чиновники намагаються нажитися на гуманітарній допомозі. На початку квітня на Львівщині затримали першого заступника мера одного з міст. Він вимагав від волонтера хабар у розмірі 100 тисяч гривень за передачу українським військовим автобуса марки Volvo. Транспортний засіб привезли міській раді, як гуманітарну допомогу від Фінляндії.

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