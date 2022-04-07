Ось таку ціну назвав представник місцевої влади за передачу автобуса українським військовим.

У Львівській області заарештували чиновника під час передачі хабара. Він вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за відправку гуманітарної допомоги у вигляді автобуса марки Volvo українським військовим.

Інформацією про затримання Державне бюро розслідувань поділилося на своєму офіційному сайті.

На хабарі спіймали першого заступника мера одного з міст. Назва населеного пункту не вказується — мабуть, щоб не розкривати ім'я злочинця. Чиновник вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу українським військовим автобуса марки Volvo. Раніше міська рада отримала цей транспортний засіб, як гуманітарну допомогу від Фінляндії.

Хабар забрала спільниця чиновника. Останнього затримали відразу після передачі грошей. Найближчим часом йому повідомлять про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги під час війни (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкції за цими статтями передбачають позбавлення волі строком до 10 років. Веденням справи займається Львівська обласна прокуратура.

Нагадаємо, це не перший випадок незаконного вимагання в період війни. Нещодавно підприємці з Одеської області поскаржилися на вимоги поліції платити щомісячну "данину".

Війна Російської Федерації проти України

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