Відповідне розпорядження прийняв Кабінет міністрів України.

Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон "Дяківці" та "Красноїльськ"".

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Ураховуючи навантаження транспортних потоків та чисельним переміщенням людей через пункти пропуску у зв’язку із військовою агресією РФ проти України, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією у Чернівецькій області є нагальною потребою. Прийнятим розпорядженням, зокрема, передбачено, що після забезпечення Держмитслужбою та Держприкордонслужбою роботи відповідних підрозділів новостворені пункти пропуску будуть діяти наступним чином: ПП "Дяківці" – для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи; ПП "Красноїльськ" – для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тонни), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і часом роботи з 8 до 20 години.

Передбачається, що відкриття нових пунктів пропуску та пунктів контролю на українсько-румунському державному кордоні дозволить створити сприятливі умови для зменшення навантаження на існуючі пункти пропуску Чернівецької та Закарпатської областей в умовах воєнного стану.

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