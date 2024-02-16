На земельну ділянку, яка призначалась для накопичення зібраного снігу, звозили різні відходи.

Генеральному директору "Київавтодору" та колишньому начальнику ШЕУ Солом'янського району повідомлено про підозру у зв'язку з завданням збитків на майже 300 мільйонів гривень.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, фігурантів підозрюють у службовій недбалості.

Зокрема, порушники звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу зібраного на вулицях столиці. Такі дії призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами, шкідливими для людей та довкілля.

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"Протягом 2022-2023 років службові особи КП "ШЕУ Солом’янського району міста Києва" за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу, зібраного на вулицях м. Київ. У свою чергу керівник "Київавтодору" внаслідок несумлінного ставлення до своїх службових обов’язків, допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами, шкідливими для людей та довкілля", – наголосили у поліції.

У зв'язку з цим, в ході огляду земельної ділянки із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу виявлено металобрухт, тверді побутові відходи, пластик відходи автомобільного транспорту.

"У результаті державі було завдано збитки на майже 300 млн грн", – сказано у повідомлені.

Водночас, 15 лютого генеральному директору "Київавтодору" та колишньому начальнику районного ШЕУ повідомили підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури.

Корупція в "Київавтодорі"

Як повідомляв УНІАН, у липні 2023 року заступнику директора "Київавтодору" було повідомлено підозру через завдання збитків у майже 2 млн грн. Зокрема, у Печерському районі столиці було закуплено та встановлено понад 2 тис обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі, які по висоті не відповідають вимогам ДСТУ.

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