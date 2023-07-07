Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Повідомлено про підозру екс-директору комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управлення по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів Печерського району м. Києва", який на даний час працює заступником директора КП "Київавтодор", за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між комунальним підприємством та товариством був укладений договір на постачання дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі. Однак, технічні та якісні характеристики вказаного обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ, визначеним для їхньої висоти.

Так, лише у Печерському районі столиці було закуплено та встановлено понад 2 тисячі обмежувальних стовпчиків, які по висоті не відповідають вимогам ДСТУ. Їх висота мала бути 0,75 м - 1,10 м, а закупили півметрові.

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Таким чином, внаслідок службової недбалості з боку екс-директора КП територіальній громаді завдано збитків на суму майже 2 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Обшуки на комунальних підприємствах Києва - що відомо

15 вересня 2021 р. Київська міська прокуратура повідомляла, що правоохоронці проводять обшуки у комунальній корпорації "Київавтодор", комунальному підприємстві "Київавтошляхміст" та у 10 районних КП ШЕУ міста Києва в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва (ч. 3 ст. 191 КК України).

Правоохоронці вилучають документи, які стосуються закупівель за рахунок коштів столичного бюджету, зокрема, придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один проміжок часу з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів.

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