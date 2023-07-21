Це в рамках провадження щодо привласнення бюджетних коштів при закупівлях на ремонт доріг.

Правоохоронці проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях КК "Київавтодор", районних КП ШЕУ столиці та підрядних організацій.

"У межах провадження 21 липня 2023 на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми", - повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook.

В прокуратурі зазначають, що слідчі дії відбуваються у межах провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК "Київавтодор" та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці. Йдеться про забезпечення підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у місті Києві.

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Обшуки у столиці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 липня, санкціоновані обшуки проходили в офісних приміщеннях кількох підприємств, у тому числі в Київміськбуді. Там йшлося про розслідування у справі щодо розтрати бюджетних коштів, виділених для фінансування програми "Економічного та соціального розвитку міста Києва 2021-2023", під час закупівлі квартир у Києві.

Раніше керівник Київміськбуду Ігор Кушнір засвітився в скандалі, бо з довідкою про інвалідність виїхав з України, щоб підкорювати Еверест.

В поліції повідомляли, що нібито в документи щодо закупівлі квартир за бюджетні кошти вносилися недостовірні відомості щодо їх вартості, а кошти виводились закордон на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

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