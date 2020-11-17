При коронавірусі починає розвиватися двостороння пневмонія: альвеоли наповнюються рідиною і перестають брати участь в газообміні. В результаті – легені постачають менше кисню в кров. Ось тоді для пацієнтів з важкою формою COVID-19 своєчасне підключення до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) - це часто питання життя і смерті.

«Два балони – на добу. Стільки кисню йде на одного важкого хворого – 12 кубів. Тому лікарні без кисневих точок для інфікованих - це просто «готелі». Це мають зрозуміти усі. І ще мають почути, скільки зроблено владою», - наголошує голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

У Вінницькій області ліжковий фонд складає 9075 ліжкомісць. З переліку під COVID-19 виключають спеціалізовані ліжка для онкохворих, дитячі, пологові та психіатричні. Зважаючи на рівень захворюваності вінничан і динаміку, область має розгорнути 3507 ковід-ліжка, 80% з них мають бути підключені до кисню.

На сьогодні 1072 ліжкомісця забезпечені киснем централізовано (107 - концентратором).

Таким чином на сьогодні 53% ліжок у вінницьких ковідних лікарнях забезпечені киснем. За цим показником Вінницька область в першій десятці по Україні.

«13,7 мільйонів у жовтні держава виділила на область саме на кисень. Освоєно більше половини коштів. Гроші йдуть на закупівлю кисневих рамп, балонів та проведення кисневої мережі. Це нам дозволить забезпечити киснем ще 764 ліжка, - зазначає Сергій Борзов, - Очікуємо додатково 38 мільйонів – минулого тижня це вже затверджено на засіданні Уряду. Це рішення сьогодні на бюджетній комісії має погодити Верховна Рада. Ці кошти теж підуть на подальше розгортання ліжок та забезпечення киснем».

В подальшому для лікування пацієнтів із COVID-19 перепрофілюють ще п’ять районних лікарень - Тиврівську, Іллінецьку, Погребищенську, Теплицьку та Томашпільську. Сьогодні ковідні пакети мають 23 лікарні в області.

Разом з тим керівник регіону повідомив, що для Вінниччини забронювали 200 мобільних концентраторів на 10 л. Окрім того, з бюджету області, виділили 3,4 млн. грн. на закупівлю 73 таких концентраторів для обласних медзакладів. У випадку нестачі кисню в районних лікарнях - їх завжди зможуть оперативно передати.

Але є й інше питання, на якому акцентував увагу Сергій Борзов: де взяти кисень, який наразі у дефіциті: «Шукаємо концентратори високої продуктивності, які самі виробляють кисень. Вони необхідні для лікарень, де розгорнуто найбільше ковідних ліжок. Тут є два питання: у можливості їх поставки до кінця року і чи є в наявності? В Україні їх немає».

До слова вартість заправки 1 балона коштує 380 грн, а сам балон виріс в ціні до 4000 грн.

«На сьогодні в області 521 людина на кисні, - нагадав сумну статистику Сергій Борзов та закликав усіх дотримуватись карантинних вимог, - Це не десь далеко – це вінничани. З них 44 постійно потребують кисню. Сподіваюсь, що зможемо контролювати ситуацію. Ліжок в лікарнях вистачає. Пік захворюваності в області чекають у лютому. Принаймні, такими є розрахунки Національної служби здоров’я України. Велике прохання: зберігайте дистанцію, не забувайте про маски у громадських місцях!».

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Автор: УНІАН