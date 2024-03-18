Чоловіки, які раніше проходили службу у складі правоохоронних органів, збирали фрагменти тіл російських загарбників у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.

Служба безпеки України затримала родину зрадників, які на замовлення Федеральної служби безпеки Росії готували ракетні удари по Україні та хоронили останки загиблих російських окупантів під Києвом.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, кіберфахівці Служби викрили двох агентів ФСБ, які діяли у Київській області. Наголошується, що завербовані батько та син готували ракетні удари Росії по столичному регіону.

"Зокрема, вони "зливали" геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники", - йдеться у повідомленні.

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Так, за наведенням чоловіків загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах. Утім, Служба безпеки зірвала ворожі наміри: у результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії та затримано.

Синхронно з цим було проведено заходи для убезпечення підрозділів Збройних сил України та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.

"Серед іншого, ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби - шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили", - розповіли у Службі.

Після цього вони направляли до ФСБ відповідний "фотозвіт" із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

"Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який "звернув увагу" на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі", - зазначили у СБУ.

На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат".

У СБУ також додали, що за відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову "винагороду" від загарбників на власні банківські картки. Під час обшуків у затриманих було виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Російські шпигуни в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці затримали водія-далекобійника, який в Одесі "полював" на кораблі Військово-морських сил ЗСУ. Агента воєнної розвідки Росії, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів, було затримано у результаті спецоперації у Запоріжжі.

У зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ.

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