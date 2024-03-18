Служба безпеки України затримала родину зрадників, які на замовлення Федеральної служби безпеки Росії готували ракетні удари по Україні та хоронили останки загиблих російських окупантів під Києвом.
Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, кіберфахівці Служби викрили двох агентів ФСБ, які діяли у Київській області. Наголошується, що завербовані батько та син готували ракетні удари Росії по столичному регіону.
"Зокрема, вони "зливали" геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники", - йдеться у повідомленні.
Так, за наведенням чоловіків загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах. Утім, Служба безпеки зірвала ворожі наміри: у результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії та затримано.
Синхронно з цим було проведено заходи для убезпечення підрозділів Збройних сил України та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.
"Серед іншого, ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби - шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили", - розповіли у Службі.
Після цього вони направляли до ФСБ відповідний "фотозвіт" із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.
"Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який "звернув увагу" на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі", - зазначили у СБУ.
На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат".
У СБУ також додали, що за відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову "винагороду" від загарбників на власні банківські картки. Під час обшуків у затриманих було виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Російські шпигуни в Україні
Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці затримали водія-далекобійника, який в Одесі "полював" на кораблі Військово-морських сил ЗСУ. Агента воєнної розвідки Росії, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів, було затримано у результаті спецоперації у Запоріжжі.
У зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ.